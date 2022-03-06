Eight civilians killed in Irpin – mayor

Мэр города Ирпень Александр Маркушин сообщил, что в воскресенье в городе погибли восемь мирных жителей.

"Российские оккупанты обстреляли наших мирных местных жителей. Погибла семья, в нее попал снаряд, и на моих глазах погибли двое маленьких детей и двое взрослых. Всего в сегодняшнем обстреле погибло около восьми человек", - сказал мэр в сообщении. видеообращение в воскресенье вечером.

Маркушин также напомнил об очередной эвакуации жителей в понедельник в 10:00.