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20:26 06.03.2022

Eight civilians killed in Irpin – mayor

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Eight civilians killed in Irpin – mayor

Мэр города Ирпень Александр Маркушин сообщил, что в воскресенье в городе погибли восемь мирных жителей.

"Российские оккупанты обстреляли наших мирных местных жителей. Погибла семья, в нее попал снаряд, и на моих глазах погибли двое маленьких детей и двое взрослых. Всего в сегодняшнем обстреле погибло около восьми человек", - сказал мэр в сообщении. видеообращение в воскресенье вечером.

Маркушин также напомнил об очередной эвакуации жителей в понедельник в 10:00.

«Завтра в 10:00 будет эвакуация жителей нашего города автобусами из Романовки», — сообщил мэр.

Tags: #war #loss #irpin
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