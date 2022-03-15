Ukraine can count on help of friends – Polish PM

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что он, премьер-министры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша, а также вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский во время своего визита в Киев передали сообщение о том, что Украина может рассчитывать на помощь своих друзей.

«Именно здесь, в раздираемом войной Киеве, творится история. Именно здесь свобода борется с миром тирании. Именно здесь будущее всех нас висит на волоске. рассчитывайте на помощь своих друзей — сегодня мы привезли это сообщение в Киев», — написал Моравецкий в Twitter во вторник.