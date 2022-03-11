Kuleba: From today we know for 100% that Ukraine to be EU's member
Формулировка резолюции неформального саммита лидеров ЕС указывает на то, что Украина станет членом ЕС, теперь это вопрос времени, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«С сегодняшнего дня мы, украинцы, знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС. Теперь это вопрос времени. Если до войны мы гипотетически мечтали, что когда-нибудь станем членом Евросоюза, то теперь обязательно станет им. Мы будем работать, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Кулеба в эфире национального телемарафона в пятницу.
Кулеба сообщил, что Украина ждала резолюции неформального саммита лидеров ЕС, чтобы сказать, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Брюссель принимает заявку Украины в работу и рассмотрит ее в ускоренном порядке.
«Если сравнить наши ожидания вчера и сегодня, то, конечно, хотелось бы большего, но, в принципе, то, что произошло сегодня ночью (если сравнить с тем, что было у нас три недели назад), то это революция, отвечающая интересы Украины и ЕС и ставит на путь нашего членства в ЕС", - сказал глава МИД.