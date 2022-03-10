Largest agricultural associations of Ukraine accepted into European agrarian community - Ukrainian Agri Council

7 марта ключевые украинские общественные объединения аграрной направленности, объединенные в общественное объединение «Украинский национальный аграрный форум», получили статус партнеров в крупнейшем аграрном объединении ЕС Copa-Cogeca, что позволит Украине и Европе вместе работать над предотвращением глобальный продовольственный кризис.

Об официальном вступлении в зарубежную организацию было объявлено на странице общественного объединения «Украинский аграрный совет» в Facebook в четверг.

«Получение этого статуса означает не только интеграцию в европейское аграрное сообщество, но и предоставление возможности для совместного сотрудничества в направлении предотвращения глобального продовольственного кризиса в связи с российским вторжением в Украину», — говорится в сообщении Украинского аграрного совета.

В организации напомнили, что помимо нее в состав Украинского национального аграрного форума входят ведущие украинские аграрные объединения - Аграрный союз Украины, Украинский клуб аграрного бизнеса, Украинская ассоциация громад, Союз птицеводов Украины и Украинская аграрная конфедерация. .