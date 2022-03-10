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18:15 10.03.2022

Largest agricultural associations of Ukraine accepted into European agrarian community - Ukrainian Agri Council

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Largest agricultural associations of Ukraine accepted into European agrarian community - Ukrainian Agri Council

7 марта ключевые украинские общественные объединения аграрной направленности, объединенные в общественное объединение «Украинский национальный аграрный форум», получили статус партнеров в крупнейшем аграрном объединении ЕС Copa-Cogeca, что позволит Украине и Европе вместе работать над предотвращением глобальный продовольственный кризис.

Об официальном вступлении в зарубежную организацию было объявлено на странице общественного объединения «Украинский аграрный совет» в Facebook в четверг.

«Получение этого статуса означает не только интеграцию в европейское аграрное сообщество, но и предоставление возможности для совместного сотрудничества в направлении предотвращения глобального продовольственного кризиса в связи с российским вторжением в Украину», — говорится в сообщении Украинского аграрного совета.

В организации напомнили, что помимо нее в состав Украинского национального аграрного форума входят ведущие украинские аграрные объединения - Аграрный союз Украины, Украинский клуб аграрного бизнеса, Украинская ассоциация громад, Союз птицеводов Украины и Украинская аграрная конфедерация. .

Как сообщалось, 1 марта Украинский национальный аграрный форум подал заявку на членство в Copa-Cogeca для интеграции украинского аграрного сектора в европейское аграрное сообщество. Украинцы также обратились к крупнейшей аграрной ассоциации ЕС с просьбой поддержать Украину в процессе вступления в ЕС по сокращенной процедуре.

Tags: #eu #accession #organization #agroassociations
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