Scholz, Guterres urge to ensure work of humanitarian corridors in Ukraine

Канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе телефонного разговора в среду обсудили ситуацию в Украине и призвали обеспечить работу там гуманитарных коридоров.

«Канцлер и генеральный секретарь призвали к работе согласованных гуманитарных коридоров для защиты гражданского населения и обеспечения доступа гуманитарных работников и грузов», — говорится в пресс-релизе федерального правительства Германии.