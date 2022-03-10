Facts

14:30 10.03.2022

Scholz, Guterres urge to ensure work of humanitarian corridors in Ukraine

1 min read
Scholz, Guterres urge to ensure work of humanitarian corridors in Ukraine

Канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе телефонного разговора в среду обсудили ситуацию в Украине и призвали обеспечить работу там гуманитарных коридоров.

«Канцлер и генеральный секретарь призвали к работе согласованных гуманитарных коридоров для защиты гражданского населения и обеспечения доступа гуманитарных работников и грузов», — говорится в пресс-релизе федерального правительства Германии.

Tags: #un #germany #corridors
Загрузка...

MORE ABOUT

14:07 10.03.2022
Scholz says along with Macron, in talk with Putin, he calls for resolving situation in Ukraine through negotiations – media

Scholz says along with Macron, in talk with Putin, he calls for resolving situation in Ukraine through negotiations – media

13:19 10.03.2022
Lavrov to discuss humanitarian corridor from Mariupol with relevant authorities – Kuleba

Lavrov to discuss humanitarian corridor from Mariupol with relevant authorities – Kuleba

12:21 10.03.2022
Lavrov to discuss humanitarian corridor from Mariupol with relevant authorities - Kuleba

Lavrov to discuss humanitarian corridor from Mariupol with relevant authorities - Kuleba

11:39 10.03.2022
Zelensky, Scholz discuss peace talks, defense support

Zelensky, Scholz discuss peace talks, defense support

10:18 10.03.2022
After attack on Mariupol's hospital, UN Secretary General calls for immediate end to bloodshed

After attack on Mariupol's hospital, UN Secretary General calls for immediate end to bloodshed

09:39 10.03.2022
We managed to organize three humanitarian corridors, save about 35,000 people - Zelensky

We managed to organize three humanitarian corridors, save about 35,000 people - Zelensky

09:38 10.03.2022
War in Ukraine kills at least 516 civilians, 908 wounded – UN

War in Ukraine kills at least 516 civilians, 908 wounded – UN

19:13 09.03.2022
UN predicts increase in number of IDPs in Ukraine due to war to 6.7 mln people

UN predicts increase in number of IDPs in Ukraine due to war to 6.7 mln people

12:08 09.03.2022
Kuleba calls on Germany to provide Ukraine with more weapons

Kuleba calls on Germany to provide Ukraine with more weapons

11:24 09.03.2022
Kuleba: Reports that UN forbids employees to call Russia's actions in Ukraine 'war' or 'invasion' is fake

Kuleba: Reports that UN forbids employees to call Russia's actions in Ukraine 'war' or 'invasion' is fake

Завантаження...
AD

HOT NEWS

Zelensky appoints Ukrainian ambassadors to Canada, Australia and Egypt

Occupants force people to take help from them to demonstrate it on propaganda channels - Zelensky

Zelensky instructs govt to develop urban renewal program

Scholz says along with Macron, in talk with Putin, he calls for resolving situation in Ukraine through negotiations – media

Draft decision of EU summit says 'Ukraine belongs to European family,' but matter does not go further

LATEST

Kuleba discusses with IAEA chief ways to ensure safety, protection of nuclear facilities in Ukraine amid Russian invasion

Kuleba: Russia seeking surrender of Ukraine, but we will not give up

Zelensky appoints Ukrainian ambassadors to Canada, Australia and Egypt

Occupants force people to take help from them to demonstrate it on propaganda channels - Zelensky

Zelensky instructs govt to develop urban renewal program

Customs payments go to state budget, but most of goods processed as humanitarian – customs official

Every second resident leaves Kyiv – Klitschko

Russian propagandists to respond in same way as those who drop bombs on innocent people – Zelensky

Crocs suspends sales, deliveries to Russia

Talks between Kuleba and Lavrov critical to convey to Russia's leadership adequate understanding of situation in Ukraine, in the world – Podoliak

AD
Interfax-Ukraine
AD
AD
Завантаження...
AD