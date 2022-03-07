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21:09 07.03.2022

As result of shelling by Russian troops, industrial zone of Malyshev plant suffer, no casualties - Kharkiv region police

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As result of shelling by Russian troops, industrial zone of Malyshev plant suffer, no casualties - Kharkiv region police

В результате обстрела со стороны российских военных повреждена промзона ГП "Малышевский завод", погибших и пострадавших нет, сообщили в полиции Харьковской области.

«07 марта 2022 года в 13:00 в отдел особого назначения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступило сообщение от ГП «Завод имени Малышева» о том, что по территории указанного предприятия нанесен артиллерийский удар, в результате в результате чего были разрушены и повреждены ограждение предприятия и здание веса", - говорится в сообщении областной полиции, размещенном на ее странице в Facebook.

В отчете подчеркивается: «Полиция не обнаружила ни убитых, ни раненых на месте происшествия».

По данным региональной полиции, сотрудники следственных подразделений тщательно документируют все преступления, совершенные российскими военными против мирного населения Украины.

Tags: #shell #kharkiv #factory
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