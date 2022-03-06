Fighting continues in Kyiv region, occupiers do not allow humanitarian convoys to enter occupied territories – local authorities

По состоянию на 15:00 6 марта на подступах к столице в Киевской области продолжаются ожесточенные бои, сообщил глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба.

«У нас идут ожесточенные бои под Киевом, а именно Ирпенем, Бучей, Хостомелем, Ворзелем», — сказал он в видео, опубликованном на Telegram-канале.

"Эхо, то, что вы слышите в Киеве, это все форпост Киева. Сейчас Киевщина держится, чтобы держался город Киев", - сказал Кулеба.

В то же время Кулеба заявил, что проблем с обеспечением столицы продовольствием и медикаментами не будет, оккупанты препятствуют снабжению оккупированных территорий, а с обеспечением населения Киева сложностей не будет.

«У нас стабильная ситуация с продовольствием на тех территориях, где мы полностью контролируем свою территорию. У нас проблемы только там, где вошли российские оккупанты, которые не дают нам возможности доставлять людям ни лекарства, ни продукты. У нас все готово, для нас готовы гуманитарные конвои с автобусами, грузовиками, которые могут доставить и лекарства, и продукты, что угодно, но, к сожалению, мы не можем этого сделать, так как они не пропускают ни волонтеров, ни мирных граждан к нашим людям, наша большая проблема. мы не можем этого сделать,потому что к нашим людям не подпускают ни добровольцев, ни гражданских.Это наша большая проблема.А вот обеспечить наших людей,обеспечить людей,которые сейчас в безопасных местах-это не проблема,у всех будет и еда и медицины", - сказал он.

По его словам, сегодня выезды из Киева на юг и в сторону Борисполя свободны для гражданского движения.

«Сегодня у нас движение по Одесской трассе, она свободная, можно спокойно передвигаться. Что касается Житомирской трассы, то здесь, я думаю, все понимают, там идут ожесточенные бои, и это очень опасно, так как большое количество оккупантов Там сосредоточены войска. Выезд из Борисполя сегодня свободен, можно ехать, и там больше движение гуманитарных конвоев, и другие. Я могу сказать, какие у нас проблемы — это проблема Житомирского шоссе, Вышгородского шоссе», — заявил глава Об этом сообщили в облгосадминистрации.

Однако в направлении Белой Церкви остаются пробки из-за большого количества блокпостов, однако местные власти и полиция работают над решением этой проблемы.

«У нас движение загружено, перегружено, потому что блокпостов действительно много. Мы сейчас отрабатываем с полицией и понимаем, что нужно сделать движение приоритетными средствами, это военные, это гуманитарные конвои. уверен, что в ближайшие дни мы создадим такую ​​систему, при которой приоритетные службы, экстренные службы смогут быстро передвигаться.На данный момент это действительно очень неудобно для нас, люди в больших пробках, но мы все понимают, что все это делается для нашей безопасности».