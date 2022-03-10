Kyivstar receives mobile equipment from abroad, to increase network capacity, restore Kryvy Rih-Kropyvnytsky main line

Оператор мобильной связи «Киевстар» получил мобильное оборудование от зарубежных партнеров и будет увеличивать пропускную способность сети.

«Помимо восстановления поврежденной инфраструктуры, мы продолжаем ее развивать. Мы получили больше мобильного оборудования от наших зарубежных партнеров, что позволит увеличить общую пропускную способность сети», — сообщил оператор в своем Facebook.

Сеть «Киевстар» успешно функционирует и обеспечивает абонентов услугами связи и Интернета.

«Вчера наши специалисты устранили значительные повреждения на трассе Кривой Рог — Кропивницкий и в Черниговской области. Благодаря этому была поднята значительная часть базовых станций, значительно улучшилась связь в этих регионах. Всего с начала В связи с военным вторжением российских войск в Украину наши специалисты устранили более 2000 разрывов волоконно-оптических линий связи», — сообщили в «Киевстар».

Также оператор продолжает обеспечивать связь в городах, где идут интенсивные боевые действия, в частности в Мариуполе.