International Court of Justice testifies that Russia's invasion of Ukraine not provoked, based on fake - Kuleba

Международный Суд по делу «Украина против России» по обвинению в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него заявил, что не нашел признаков так называемого «геноцида» в Украина, в котором указывается, что вторжение России в Украину не было спровоцировано и основано на фейке, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Важный факт в сегодняшнем историческом решении Международного суда. Суд четко заявил, что не обнаружил НИКАКИХ признаков того, что Путин назвал «геноцидом» на Украине в качестве одного из оправданий своего вторжения. Таким образом, российское вторжение неспровоцировано и основано... на фейке. Теперь это неопровержимый факт, установленный МКЮ», — написал он в Twitter.