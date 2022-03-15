Some 17 employees of SES killed, 32 injured, 1 in captivity - department

В ГСЧС сообщают, что в ходе активных боевых действий 17 спасателей погибли, 32 ранены и 1 взят в плен.

"К сожалению, в результате боевых действий есть потери среди личного состава ГСЧС. Всего погибло 17 человек, ранено 32 и один человек находится в плену - это капитан, который 11 марта принимал участие при эвакуации мирного населения в селе Гостомель", - сказал полковник ГСЧС Геннадий Герасимчук на брифинге в Медиа-центре Украина.