Facts

21:03 15.03.2022

About 20,000 people leave Mariupol in their personal cars along humanitarian corridor - dpty head of President’s Office

1 min read
About 20,000 people leave Mariupol in their personal cars along humanitarian corridor - dpty head of President’s Office

Около 20 тысяч человек выехали из Мариуполя на личных автомобилях по гуманитарному коридору за сутки, сообщил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, 570 из 4 тысяч автомобилей, которые уехали из города, уже прибыли в Запорожье. Остальные будут ночевать в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Всем нуждающимся оказывается помощь.

Тимошенко добавила, что благодаря гуманитарным коридорам сегодня из заблокированных городов эвакуировано около 29 тысяч человек.

Tags: #mariupol #humanitarian #corridor
Загрузка...

MORE ABOUT

18:49 15.03.2022
Occupants disrupt work of humanitarian corridors in Kyiv region – Zelensky

Occupants disrupt work of humanitarian corridors in Kyiv region – Zelensky

16:56 15.03.2022
No humanitarian corridors in Luhansk region on Tuesday, problems with Mariupol – Vereschuk

No humanitarian corridors in Luhansk region on Tuesday, problems with Mariupol – Vereschuk

15:07 15.03.2022
Nearly 2,000 cars left Mariupol, same number waiting on the way out of city – authorities

Nearly 2,000 cars left Mariupol, same number waiting on the way out of city – authorities

19:59 14.03.2022
Since start of war in Ukraine, 26 humanitarian corridors launched, about 150,000 people evacuated - Tymoshenko

Since start of war in Ukraine, 26 humanitarian corridors launched, about 150,000 people evacuated - Tymoshenko

16:27 14.03.2022
Almost 150,000 use humanitarian corridors so far – Vereschuk

Almost 150,000 use humanitarian corridors so far – Vereschuk

15:29 14.03.2022
UN Secretary General urges to ensure safe humanitarian corridors in Ukraine

UN Secretary General urges to ensure safe humanitarian corridors in Ukraine

15:15 14.03.2022
Over 160 private cars left Mariupol along 'green corridor' – city council

Over 160 private cars left Mariupol along 'green corridor' – city council

13:23 14.03.2022
Chinese Red Cross, Chinese enterprises provide humanitarian aid to Ukraine

Chinese Red Cross, Chinese enterprises provide humanitarian aid to Ukraine

12:13 14.03.2022
Humanitarian fund to support Ukrainians financed by Ferrexpo expanded to $7.5 mln

Humanitarian fund to support Ukrainians financed by Ferrexpo expanded to $7.5 mln

10:09 14.03.2022
We try to unblock movement of humanitarian convoy with food, medicine from Berdiansk to Mariupol - Vereschuk

We try to unblock movement of humanitarian convoy with food, medicine from Berdiansk to Mariupol - Vereschuk

Завантаження...
AD

HOT NEWS

Russian military fires at bus during evacuation of civilians from Izium, investigation launched - prosecutor's office

Deployed units of reserve in certain directions regroup, launch counteroffensive, battles for liberation of Mariupol continue - AFU General Staff

Another package of EU sanctions against Russia enters into force

We ask for real support to help us survive - Zelensky in address to Canadian MPs

Stoltenberg convenes extraordinary Alliance summit for March 24 to discuss Russian invasion of Ukraine

LATEST

Some 17 employees of SES killed, 32 injured, 1 in captivity - department

Russian invaders launch missile attack on Odesa region, two people injured – military administration

Rada increases spending on army in 2022 by UAH 67.6 bln due to UK loan of GBP 1.7 bln

Michelin suspends tire production in Russia, exports

Ukraine can count on help of friends – Polish PM

High Council of Justice to transfer some of its functions to Council of Judges of Ukraine in absence of powers – law

Rada envisages combat immunity for military command, military personnel, territorial defense, law enforcement officers

Biden to visit Europe next week to discuss Russian invasion of Ukraine with European leaders

Shmyhal discusses tightening of sanctions against Russia with PMs of Poland, Slovenia, Czech Republic

EU imposing sanctions on 9 Russian companies, including Rosoboronexport, Uralvagonzavod

AD
Interfax-Ukraine
AD
AD
Завантаження...
AD