About 20,000 people leave Mariupol in their personal cars along humanitarian corridor - dpty head of President’s Office

Около 20 тысяч человек выехали из Мариуполя на личных автомобилях по гуманитарному коридору за сутки, сообщил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, 570 из 4 тысяч автомобилей, которые уехали из города, уже прибыли в Запорожье. Остальные будут ночевать в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Всем нуждающимся оказывается помощь.