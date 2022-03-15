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20:59 15.03.2022

Russian invaders launch missile attack on Odesa region, two people injured – military administration

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Russian invaders launch missile attack on Odesa region, two people injured – military administration

Во вторник российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате которого два человека получили ранения, сообщил начальник Одесского областного военного управления Максим Марченко.

"Наземные силы противника не добились успеха ни на одном из направлений в других регионах. Поэтому утром авиация и корабли противника нанесли ракетные удары по одному из наших населенных пунктов. Есть двое раненых", - сказал Марченко в своем видеообращении.

Он также сообщил, что около 14:00 противник открыл огонь по другому населенному пункту в районе из корабельной артиллерии, использовав около 90 снарядов.

«Однако наши воины достойны обороняться. Хочу вас заверить, что за каждого нашего раненого, за каждое разрушение противник несет в разы большие потери», — сказал глава администрации.

Tags: #odesa #shelling #missiles
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