Russian invaders launch missile attack on Odesa region, two people injured – military administration

Во вторник российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате которого два человека получили ранения, сообщил начальник Одесского областного военного управления Максим Марченко.

"Наземные силы противника не добились успеха ни на одном из направлений в других регионах. Поэтому утром авиация и корабли противника нанесли ракетные удары по одному из наших населенных пунктов. Есть двое раненых", - сказал Марченко в своем видеообращении.

Он также сообщил, что около 14:00 противник открыл огонь по другому населенному пункту в районе из корабельной артиллерии, использовав около 90 снарядов.