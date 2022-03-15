Russian invaders launch missile attack on Odesa region, two people injured – military administration
Во вторник российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате которого два человека получили ранения, сообщил начальник Одесского областного военного управления Максим Марченко.
"Наземные силы противника не добились успеха ни на одном из направлений в других регионах. Поэтому утром авиация и корабли противника нанесли ракетные удары по одному из наших населенных пунктов. Есть двое раненых", - сказал Марченко в своем видеообращении.
Он также сообщил, что около 14:00 противник открыл огонь по другому населенному пункту в районе из корабельной артиллерии, использовав около 90 снарядов.
«Однако наши воины достойны обороняться. Хочу вас заверить, что за каждого нашего раненого, за каждое разрушение противник несет в разы большие потери», — сказал глава администрации.