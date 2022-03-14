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16:03 14.03.2022

Russian forces shell civilian homes in Nyzy – Sumy region governor

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Russian forces shell civilian homes in Nyzy – Sumy region governor

Российские оккупанты нанесли артиллерийский обстрел жилых домов в городе Нызы Сумской области, число погибших и раненых уточняется, сообщил глава Сумского областного военного управления Дмитрий Живицкий.

"14 марта 2022 года. Нызы Сумского района. Российские военные нанесли артиллерийский удар по домам мирных жителей. Потери и потери уточняются", - сообщил он в понедельник в Telegram-канале.

Живицкий также сообщил, что повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры.

Tags: #sumy #shelling #region
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Interfax-Ukraine
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