Russian forces shell civilian homes in Nyzy – Sumy region governor

Российские оккупанты нанесли артиллерийский обстрел жилых домов в городе Нызы Сумской области, число погибших и раненых уточняется, сообщил глава Сумского областного военного управления Дмитрий Живицкий.

"14 марта 2022 года. Нызы Сумского района. Российские военные нанесли артиллерийский удар по домам мирных жителей. Потери и потери уточняются", - сообщил он в понедельник в Telegram-канале.