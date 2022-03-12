Coordinating headquarters for treatment of prisoners created in Ukraine – Zelensky

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в Украине Координационного штаба по обращению с военнопленными (военнопленными).

В видеообращении, размещенном в субботу вечером, он объяснил это решение тем, что «количество пленных оккупантов уже достигло такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять на усмотрение тех структур, которые у нас были до войны».

«Тысячи солдат, попавших в плен или сдавшихся в плен, получают от нашего государства обращение, требуемое международными конвенциями. Но их так много, что для решения всех сопутствующих вопросов нужна специальная структура», — сказал президент.