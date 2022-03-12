Coordinating headquarters for treatment of prisoners created in Ukraine – Zelensky
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в Украине Координационного штаба по обращению с военнопленными (военнопленными).
В видеообращении, размещенном в субботу вечером, он объяснил это решение тем, что «количество пленных оккупантов уже достигло такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять на усмотрение тех структур, которые у нас были до войны».
«Тысячи солдат, попавших в плен или сдавшихся в плен, получают от нашего государства обращение, требуемое международными конвенциями. Но их так много, что для решения всех сопутствующих вопросов нужна специальная структура», — сказал президент.
Он также обратился к матерям русских солдат: «Не отправляйте своих детей на войну в чужую страну. Не верьте обещаниям, что их отправят куда-то только на учения или просто куда-то в небоевые условия. Проверьте, где находится ваш сын. ...И если у вас есть хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут отправить воевать против Украины, действуйте немедленно. Не отдавайте сына на смерть или в плен".