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18:33 10.03.2022

Ukraine to accept Russia's surrender with understanding – Reznikov

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Ukraine to accept Russia's surrender with understanding – Reznikov

Украинское правительство с пониманием примет капитуляцию России, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Настоятельно советую каждому российскому солдату следовать сразу за российским кораблем, либо сдаться в украинский плен, пока не поздно. А по поводу капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России», — написал Резников в Facebook в четверг.

Он также добавил, что руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским остается в Киеве. «Члены правительства все работают, все на своих рабочих местах. Как бы это ни было обидно для России», — резюмировал Резников.

Tags: #russia #kyiv #surrender
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Interfax-Ukraine
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