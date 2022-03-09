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20:40 09.03.2022

CERT-UA warns about mass distribution of malicious software

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CERT-UA warns about mass distribution of malicious software

Государственная служба компьютерного реагирования Украины CERT-UA опубликовала предупреждение о массовом распространении вредоносного ПО под видом сообщения об одобрении денежного залога.

«CERT-UA, работающая в подчинении Госспецсвязи, обнаружила рассылку электронных писем с почтового ящика mariya@posish.club с темой «письмо-согласование денежного обеспечения», содержащее вложение «письмо поддержки.xlsx». При открытии загружается вредоносное ПО FormBook, которое используется для кражи данных", - говорится в сообщении в телеграм-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации правительства Украины просит всех, кто получил или открыл это письмо, немедленно сообщить об этом по адресу cert@cert.gov.ua.

Tags: #cybercrime
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