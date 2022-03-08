Threat to Ukraine's nuclear facilities remains at highest level - Ukraine's nuclear regulator

Ядерные объекты Украины по-прежнему находятся под наибольшей угрозой из-за действий против них военных РФ, о каких-либо результатах дипломатических усилий МАГАТЭ и других международных организаций по улучшению ситуации говорить не приходится, Об этом сообщил начальник Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков.

"Вынужден констатировать, что пока, несмотря на активные инициативы украинской стороны, к сожалению, никакие дипломатические усилия МАГАТЭ и других международных партнеров не привели к реальным результатам в снижении или устранении военных рисков на ядерных объектах Украины", - сказал Кориков в его видеообращение во вторник.

Он подчеркнул, что сегодня в Украине из-за военной агрессии Российской Федерации созданы не только риски радиационных аварий различного масштаба, потери контроля над источниками излучения, но и беспрецедентные риски глобальной ядерной катастрофы.

Кориков подчеркнул, что, совершая циничные и жестокие вторжения и дальнейшие захваты ядерных объектов, Российская Федерация игнорирует международно признанные принципы и требования безопасности, а также международные обязательства самой России как члена ООН и МАГАТЭ.

Он напомнил, что согласно резолюции МАГАТЭ «любое вооруженное нападение и угроза ядерным объектам, предназначенным для мирных целей, является нарушением принципов Устава ООН, международного права и Устава МАГАТЭ».