15:14 09.08.2025

Enemy occupies Novokhatske, Tolstoy, advances near several settlements — DeepState

Russian occupation troops captured the villages of Novokhatske (Donetsk region) and Tolstoy (Donetsk region), and also advanced near Verkhniokamianske, Novospaske, Nykanorivka, in Voskresenka, Zeleny Hay and Toretsk, the DeepState project reported in its Telegram channel on Friday.

"The enemy occupied Novokhatske and Tolstoy, and also advanced near Verkhniokamianske, Novospaske, Nykanorivka, in Voskresenka, Zeleny Hay and Toretsk," the report reads.

Tags: #donetsk_region #deepstate #occupation

