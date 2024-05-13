Умєров і Сирський у Києві обговорили зі старшим директором з питань Європи в Раді нацбезпеки США ситуацію на полі бою і потреби ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Києві провели зустріч зі старшим директором Головного управління з питань Європи в Раді національної безпеки США Майклом Карпентером.

"Було честю вітати в Києві директора Головного управління з питань Європи в Раді національної безпеки США Майкла Карпентера. Разом із головнокомандувачем Олександром Сирським детально поінформували щодо ситуації на полі бою. Обговорили поточну ситуацію на полі бою і потреби Збройних сил України в озброєнні й амуніції. Протиповітряна оборона, далекобійна зброя та артилерія залишаються ключовими елементами стримування агресора", - написав Умєров у фейсбуці.

Сторони обговорили також стратегічні питання розвитку української армії та подальшого реформування оборонного сектору держави.

"Переконаний, що з партнерами зможемо забезпечити мир і безпеку наших громадян. Щиро подякував американському народу та уряду за їхню надважливу підтримку в боротьбі проти російського агресора. Вірю, що спільні зусилля допоможуть завершити цю війну, а наша співпраця буде ключовою на шляху України до членства в Євросоюзі та НАТО", - зазначив Умєров.