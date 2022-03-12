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17:09 12.03.2022

Eight people injured, 11 houses destroyed amid shelling attack on Mykolaiv last night – mayor

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Eight people injured, 11 houses destroyed amid shelling attack on Mykolaiv last night – mayor

В результате артиллерийского обстрела Николаева прошлой ночью восемь человек получили ранения, 167 домов повреждены, из них 11 полностью разрушены, сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«В целом данное нападение было направлено исключительно на объекты гражданской инфраструктуры… В ходе него было повреждено 167 жилых домов… Следует также отметить, что полностью разрушены одиннадцать частных домов. [пострадали] объекты: детские сады и школы. К счастью, никто не погиб", - сказал мэр в видеообращении в субботу.

Tags: #attack #victims #mykolaiv
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Interfax-Ukraine
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