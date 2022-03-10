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18:31 10.03.2022

UN condemns execution of another death sentence in Belarus

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UN condemns execution of another death sentence in Belarus

Комитет ООН по правам человека осудил исполнение еще одного смертного приговора в Беларуси, сообщил в четверг незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Вясна».

«Комитет ООН по правам человека осуждает Республику Беларусь за казнь Виктора Павлова, дело которого все еще находится на рассмотрении Комитета. С 2010 года Виктор Павлов является 15-м человеком, казненным Республикой Беларусь, пока его дело находится на рассмотрении в ООН. Комитет по правам человека, несмотря на неоднократные просьбы Комитета приостановить его казнь, пока рассматривается его жалоба на якобы имевшие место нарушения его прав", - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, Павлова задержали 3 января 2019 года по подозрению в убийстве и краже. В тот же день он подписал признательные показания в отсутствие адвоката. В июле 2019 года Витебский областной суд приговорил его к высшей мере наказания.

В 2020 году в Комитет ООН по правам человека была подана петиция по поводу приговора, который включал утверждения о пытках в пенитенциарных учреждениях, а также об отказе в доступе к юридической помощи и несправедливом судебном разбирательстве.

Комитет неоднократно обращался в Беларусь с просьбой приостановить исполнение смертной казни. Ни один из этих запросов не получил ответа от Комитета.

Некоторое время назад Витебский областной суд проинформировал семью Павлова о том, что смертный приговор приведен в исполнение, но не предоставил информацию о дате казни и месте захоронения, говорят правозащитники.

Беларусь остается единственной страной в Европе и Центральной Азии, где применяется смертная казнь. Руководство страны неоднократно призывало к введению моратория на смертную казнь в качестве первого шага к законодательному запрету смертной казни.

Tags: #belarus #un #penalty #condemnation
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