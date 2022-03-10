Kyiv preparing to repulse aggressor – Klitschko

Украинская столица готовится к обороне от российских оккупантов, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Готовимся дать отпор агрессору, который рвется в сердце государства. Под Киевом продолжаются бои. И сейчас столица помогает области в эвакуации жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня. За последние два дней эвакуированы тысячи людей», — написал Кличко в Telegram в четверг.

Киевский городской голова отметил, что город предоставляет пассажирский транспорт для эвакуации жителей Киевщины.

"Киевские спасатели встречают людей на вокзале. А тех, кто хочет покинуть Киев, отправляют поездом в Западную Украину", - добавил Кличко.

Он сказал, что сегодня украинцы сплочены как никогда. "У нас одна боль. За наше государство. И одна цель - освободить Украину от нашествия орков. Отстоять наше будущее", - считает мэр.

По его словам, Киев остается «сердцем жителей Мариуполя, Николаева, Харькова, Херсона, Чернигова, Житомира и других городов Украины».