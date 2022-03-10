Western leaders should either close Ukrainian skies from Russian missiles, bombs, or give us combat missiles, aircraft – Zelensky

Президент Украины Владимир Зеленский призывает западных лидеров закрыть небо над Украиной или предоставить государству боевые ракеты и самолеты для прекращения авиаударов.

«Нужно вернуть смелость некоторым западным лидерам. Чтобы они, наконец, сделали то, что должны были сделать в первый день вторжения. Либо закрыть украинское небо от российских ракет и бомб, либо дать нам боевые самолеты, чтобы мы могли все делаем сами. Пауза без решения уже стала просто убийственной», — заявил глава государства в своем видеообращении в ночь со среды на четверг.

В то же время он сообщил, что провел в среду переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пресс-секретарем Палаты представителей США Нэнси Пелоси и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которые полностью осведомлены о том, что происходит, в частности, в Мариуполе и ситуация во всех других регионах Украины, где продолжаются боевые действия.