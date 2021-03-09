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14:45 09.03.2021

Головною відповіддю на COVID-19 є вакцинація, а не локдаун - Зеленський

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Головною відповіддю на COVID-19 є вакцинація, а не локдаун - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про пріоритетність вакцинації над впровадженням локдауну, а також про необхідність збільшення темпів вакцинації в країні.

"Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом", - заявив Зеленський під час селекторної наради з міністром охорони здоров'я та прем'єр-міністром України у вівторок, повідомила його прес-служба.

Як зазначив Зеленський, "в країні потрібно збільшувати темпи вакцинації, для чого можна було б залучати мобільні бригади і ресурси інших відомств, окрім Міністерства охорони здоров'я". Крім того, "необхідно ретельно реагувати на випадки дезінформації про щеплення".

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, "МВС уже підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть узяти участь у проведенні вакцинації".

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час наради звернув увагу на необхідність більш тісної співпраці з головами обласних державних адміністрацій.

Степанов також повідомив про стабілізацію ситуації на Прикарпатті. Він додав, що "і надалі активно проводитиме переговори про отримання Україною вакцин проти COVID-19".

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "за попередній тиждень, якщо порівняти з позаминулим, збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус – майже 21 тисяча проти 17 600. На сьогодні зайнято 29 573 ліжка. Загалом під COVID-19 виділено 70 157 ліжок, з яких 60 тисяч забезпечені киснем. Зросла також кількість зайнятих реанімаційних ліжок – з 1,5 тисячі до 2 тисяч. Це означає, що кількість важких випадків збільшується".

"В Україні продовжує працювати адаптивний карантин. В областях зі значним поширенням коронавірусної хвороби запроваджений червоний рівень. Це Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська й Житомирська області. Також майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня", - зазначив Шмигаль.

Tags: #зеленський #вакцинація #коронавірус
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