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12:08 24.11.2020

Міністр культури та інформполітики запропонував запланувати в Україні двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят

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Міністр культури та інформполітики запропонував запланувати в Україні двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, а також відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

"За озвученим наразі планом Міністерства охорони здоров'я на нас чекає поки що останній карантин вихідного дня. Цього чекають усі, хто зараз не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень. Йдеться і про креативні індустрії, і про туризм, і про малий та середній бізнес тощо", - написав Ткаченко в Telegram-каналі.

За його словами, останніми днями добова кількість інфікованих коронавірусом знизилася, але подальша ситуація має бути прогнозованою.

"Моя особиста думка - краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят. Безумовно, уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад у зумі. Принаймні буде що згадати", - додав міністр.

 

Tags: #ткаченко #коронавірус
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