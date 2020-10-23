На Рівненщині біля держкордону знайшли схрон із РПГ, пластидом, гранатами і набоями

Прикордонники Житомирського загону під час проведення спільних дій із реалізації інформації СБУ виявили замасковане місце зберігання боєприпасів і вибухонебезпечних речовин у Рівненській області.

"Під час огляду місця події, в прикордонній смузі біля селища Старе Село, що на Рівненщині, слідчі Нацполіції вилучили значну кількість набоїв калібру 7,62 мм і 5,45 мм, чотири ручні протитанкові гранатомети, 12 гранат Ф-1, саморобний вибуховий пристрій, тротилову шашку і два кілограми пластида", - повідомляє в п'ятницю вранці прес-служба Держприкордонслужби України.

За цим фактом проводяться заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до незаконної діяльності. Боєприпаси і вибухівка встановленим порядком вилучені та направлені на експертизу.