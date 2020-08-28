НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам +"

Решение о закрытии т.н.дела "Роттердам +" противоречит принципам верховенства права, поэтому Национальное антикоррупционное бюро Украины обжалует его у генерального прокурора и и.о. руководителя Специализированной антикоррупоционной прокуратуры (САП), заявляют в Бюро.

"Мы будем делать все возможное по закону, чтобы возобновить расследование и передать дело в суд для его оценки, как беспристрастным судом, так и гражданским обществом", - говорится в заявлении, обнародованном в пятницу на странице НАБУ в соцсети Фейсбук.

В Бюро подчеркнули, что расследование этого дела находилось на завершающей стадии, "детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых".

Также в НАБУ напомнили, что о подозрении сообщили 6 лицам, в результате действий которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87млрд грн убытков, что подтверждено соответствующей экспертизой. Комплексной экспертизой также подтверждены расчеты убытков за 2016-2017 годы, но суть ее сводится к тому, что вопрос противоправности действий, соответственно, и нанесения убытков, должен решить суд.

"В свою очередь прокурор САП - процессуальный руководитель по делу за все время расследования ни разу не вытребовал материалы производства для изучения, не спрашивал у следствия, действительно ли исчерпаны возможности доказывания, и два дня назад обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу далее. Вместо того, чтобы направить его в суд, по непонятным детективам причинам, он неожиданно принял решение о закрытии дела якобы на основании отсутствия достаточных доказательств и возможностей их получить, поэтому, сделал невозможным наказание виновных лиц", - добавили в Бюро.

НАБУ категорически не согласно с таким решением: "Мы убеждены, что решение судьбы этого производства вне судебного процесса не будет отвечать законным интересам гражданского общества и государства. Ведь дело "Роттердам+" является знаковым для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица".

Ранее 28 августа В САП заявили, что "дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, однако само досудебное расследование продолжается. В антикоррупционном органе отметили, что в настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, определенным п. 3 ч. 4 ст. 219 УПК Украины, и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.

"Учитывая изложенное, составлено постановление, согласно которому 27.08.2020 уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование", - говорится в комментарии САП.