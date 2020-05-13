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15:01 13.05.2020

Глава Минфина ожидает кадрового обновления таможни на 30-40%

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Глава Минфина ожидает кадрового обновления таможни на 30-40%

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко ожидает кадрового обновления Государственной таможенной службы на 30-40%, ключевые кадровые решения будут приняты до конца мая.

"Мы планируем изменить общественное восприятие службы как очага коррупции, и для этого предусмотрено привлечение новых кадров. Главные маркеры - существенное обновление кадрового состава таможни (30-40%), тестирование квалификации и уровня добропорядочности сотрудников", - сказал он в ходе правительственного заседания в среду.

При этом, по словам Марченко, Таможенная служба должна быть создана в формате единого юрлица.

Среди первоочередных мер министр назвал оптимизацию аппарата Гостаможни, цифровизацию управленческих процессов, введение новой централизованной системы рисков, автоматическое оформление экспорта, установление нового таможенного тарифа.

"Мы рассчитываем внедрить эти быстрые решения до сентября 2020 года", - указал Марченко.

Tags: #таможня #кадры #минфин
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