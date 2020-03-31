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21:02 31.03.2020

У Туреччині кількість заражених коронавірусом перевищила 13 тис. осіб, загалом померли понад 200 осіб

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У Туреччині кількість заражених коронавірусом перевищила 13 тис. осіб, загалом померли понад 200 осіб

Кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у Туреччині зросла до 13 тис. 531 особи, повідомляє у вівторок агентство "Анадолу" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Так, за минулу добу в Туреччині діагноз "коронавірус" було підтверджено ще у 2704 осіб.

При цьому за добу померли ще 46 пацієнтів із вірусом, отже, кількість летальних випадків у пацієнтів із Covid-19 у Туреччині збільшилася до 214.

Повідомляється також, що повністю від коронавірусу вилікувалися 246 осіб.

У Туреччині вже проведено понад 92 тис. тестів на наявність Covid-19.

Tags: #туреччина #коронавірус
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Interfax-Ukraine
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