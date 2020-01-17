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08:28 17.01.2020

Офіс генпрокурора повторно звернувся до компетентних органів шести країн із питань роботи спільної слідчої групи для розслідування авіакатастрофи рейсу PS0752

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Офіс генпрокурора повторно звернувся до компетентних органів шести країн із питань роботи спільної слідчої групи для розслідування авіакатастрофи рейсу PS0752

Офіс генерального прокурора України повторно звернувся до компетентних органів Канади, Франції, Швеції, Німеччини, Великої Британії та Ірану з проханням розглянути можливість участі представників цих країн у розслідуванні авіакатастрофи рейсу PS0752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора України.

"У четвер, 16 січня 2020 року, Офіс генерального прокурора повторно звернувся до компетентних органів Канади, Франції, Швеції, Німеччини, Великої Британії та Ірану з проханням розглянути можливість участі представників їхніх компетентних органів у спільній слідчій групі в рамках кримінального розслідування за фактом авіакатастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 0752 Тегеран-Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Офісу генерального прокурора України в четвер увечері.

В офісі генпрокурора зазначили, що це прохання було відправлено з урахуванням домовленостей, досягнутих 16 січня 2020 року у Лондоні під час зустрічі міністрів закордонних справ держав, чиї громадяни загинули внаслідок авіакатастрофи над Тегераном.

Tags: #авіакатастрофа #розслідування
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Interfax-Ukraine
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