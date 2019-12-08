Facts

18:56 08.12.2019

З півночі бойовики тричі обстріляли українські позиції, без втрат

2 min read
З півночі бойовики тричі обстріляли українські позиції, без втрат

Незаконні збройні формування три рази порушили режим припинення вогню на сході України з початку поточної доби, всі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил в соцмережі Facebook в неділю.

"За поточну добу, 8 грудня, втрат в результаті обстрілів серед особового складу об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до зведення, бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. При цьому ділянки розведення сил і засобів під вогонь не потрапили.

Зокрема, на ділянці розведення №1 у смт Станиця Луганська Луганської області представники ДСНС України щодня проводять обстеження місцевості по обидва боки від дороги між відновленим мостом і КПВВ "Станиця Луганська" на наявність вибухонебезпечних предметів. Цією дорогою автобуси і автомобіль здійснюють перевезення населення, перевезено 2262 людини. Також над наданням допомоги цивільним працюють співробітники Червоного Хреста.

На ділянці розведення №2 в районі м. Золоте Луганської області дотримувався режим тиші, обстановка стабільна.

На ділянці №3 в районі с.Богданівка Волноваського району Донецької області згідно з графіком завершені заходи щодо верифікації результатів завершення процесу розведення сил і засобів, проте СММ ОБСЄ і надалі буде здійснювати моніторинг ситуації безпеки в цьому районі, йдеться в повідомленні.

Раніше в Міноборони повідомили про три обстріли на Донбасі з початку доби станом на 12:30, таким чином, після цього на лінії розмежування було тихо.

 

 

Tags: #оос #обстановка
Загрузка...

MORE ABOUT

15:38 26.11.2019
Зал ожидания для участвующих в ООС военных заработал на вокзале Херсона – "Укрзализныця"

Зал ожидания для участвующих в ООС военных заработал на вокзале Херсона – "Укрзализныця"

Завантаження...
AD

HOT NEWS

Police detect first suspects in Odesa college fire case

Ukraine not removing Crimea issue from agenda – NSDC secretary

Ukraine has scenarios for any outcome of Normandy Format meeting – NSDC secretary

NSDC approves scenario of possible developments after Normandy Format summit – Danilov

Zelensky goes to Paris 'armed with certain information' from special services – NSDC secretary

LATEST

Police detect first suspects in Odesa college fire case

Ukraine not removing Crimea issue from agenda – NSDC secretary

Ukraine has scenarios for any outcome of Normandy Format meeting – NSDC secretary

NSDC approves scenario of possible developments after Normandy Format summit – Danilov

Zelensky goes to Paris 'armed with certain information' from special services – NSDC secretary

Popular assembly to gather on Maidan on Sunday in support of Ukraine, not to protest – Poroshenko

Mass events involving dozens of thousands participants to be held in Kyiv on Dec 8-9

Number of people who died after Odesa college fire rises to five – Emergency Service

Zelensky notes Russia's readiness for Donbas peace talks and Ukraine's strong positions in Paris

Zelensky confirms Ukraine would like to hold local elections throughout Ukraine, incl. occupied Donbas

AD
Interfax-Ukraine
AD
AD
AD
Завантаження...
AD