З півночі бойовики тричі обстріляли українські позиції, без втрат

Незаконні збройні формування три рази порушили режим припинення вогню на сході України з початку поточної доби, всі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил в соцмережі Facebook в неділю.

"За поточну добу, 8 грудня, втрат в результаті обстрілів серед особового складу об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до зведення, бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. При цьому ділянки розведення сил і засобів під вогонь не потрапили.

Зокрема, на ділянці розведення №1 у смт Станиця Луганська Луганської області представники ДСНС України щодня проводять обстеження місцевості по обидва боки від дороги між відновленим мостом і КПВВ "Станиця Луганська" на наявність вибухонебезпечних предметів. Цією дорогою автобуси і автомобіль здійснюють перевезення населення, перевезено 2262 людини. Також над наданням допомоги цивільним працюють співробітники Червоного Хреста.

На ділянці розведення №2 в районі м. Золоте Луганської області дотримувався режим тиші, обстановка стабільна.

На ділянці №3 в районі с.Богданівка Волноваського району Донецької області згідно з графіком завершені заходи щодо верифікації результатів завершення процесу розведення сил і засобів, проте СММ ОБСЄ і надалі буде здійснювати моніторинг ситуації безпеки в цьому районі, йдеться в повідомленні.

Раніше в Міноборони повідомили про три обстріли на Донбасі з початку доби станом на 12:30, таким чином, після цього на лінії розмежування було тихо.