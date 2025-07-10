Нідерланди передають Україні 38 броньованих поліцейських автомобілів Touareg за ініціативою Міністерства оборони, повідомив голова міністерства Рубен Брекельманс.

"Військово підготовлені, пофарбовані в армійський зелений колір і готові до негайного розгортання. Ці автомобілі матимуть нову важливу місію. Україні терміново потрібна будь-яка техніка. І ми продовжуємо допомагати!", - написав Брекельманс в соцмережі Х.