Interfax-Ukraine
Facts
20:26 28.05.2025

Шмигаль: Якщо Росія не буде рухатися до переговорів, підтримка партнерів України буде збільшуватися

1 min read
Шмигаль: Якщо Росія не буде рухатися до переговорів, підтримка партнерів України буде збільшуватися
Photo: https://t.me/Denys_Smyhal/

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що якщо Росія не буде рухатися до столу переговорів, то підтримка партнерів України буде збільшуватися.

"Політично дуже важливо, щоб США залишалися лідером процесу в організації переговорів з Росією. У нас є їх підтримка. На жаль, Росія не бажає йти на переговори, які можуть призвести до мирного процесу. Я впевнений, що терпіння наших партнерів не є безкінечним. І ми знаємо, що рано чи пізно ми матимемо ще більше підтримки партнерів, якщо Росія не буде рухатися до столу переговорів", - сказав Шмигаль на на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Фінляндської Республіки Петтером Орпо в середу в Києві.

Він зазначив, що розраховує на те, що озвучена позиція США, після того, як Росія продовжила обстрілювати Україну, дозволить РФ бути більш відповідальною в питанні мирних переговорів.

Tags: #війна #шмигаль #поліція

HOT NEWS

Zelenskyy discusses increasing military aid with Bundestag president

Moscow talking about holding new round of ‘direct Russia-Ukraine negotiations’ in Istanbul on June 2

German govt promises EUR 5 bln in military aid for Ukraine

Umerov: EUR 5 bln in aid from Germany to be directed to long-range weapons, air defense, investments in Ukrainian defense industry

German govt promises EUR 5 bln in military aid for Ukraine – media

LATEST

Zelenskyy discusses increasing military aid with Bundestag president

Dpty head of President’s Office discusses preparations for summit in Canada on June 15-17 with G7 ambassadors

Moscow talking about holding new round of ‘direct Russia-Ukraine negotiations’ in Istanbul on June 2

Sybiha on UN commission report: Documented cases should be used as evidence to bring perpetrators to justice

German govt promises EUR 5 bln in military aid for Ukraine

Dutch Defence Minister: At drone summit in Latvia, we will discuss how we can comprehensively support Ukraine

Turkish MFA confirms Fidan's visit to Ukraine on May 29-30

New feature added to Diia portal for reserving more specialists for critical enterprises

Eleven more Ukrainian children rescued from TOT – Yermak

Vodafone Ukraine launches AI platform to analyze network load to save electricity

AD
AD