Шмигаль: Якщо Росія не буде рухатися до переговорів, підтримка партнерів України буде збільшуватися

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що якщо Росія не буде рухатися до столу переговорів, то підтримка партнерів України буде збільшуватися.

"Політично дуже важливо, щоб США залишалися лідером процесу в організації переговорів з Росією. У нас є їх підтримка. На жаль, Росія не бажає йти на переговори, які можуть призвести до мирного процесу. Я впевнений, що терпіння наших партнерів не є безкінечним. І ми знаємо, що рано чи пізно ми матимемо ще більше підтримки партнерів, якщо Росія не буде рухатися до столу переговорів", - сказав Шмигаль на на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Фінляндської Республіки Петтером Орпо в середу в Києві.

Він зазначив, що розраховує на те, що озвучена позиція США, після того, як Росія продовжила обстрілювати Україну, дозволить РФ бути більш відповідальною в питанні мирних переговорів.