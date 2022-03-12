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14:10 12.03.2022

Enterprises to be able to pay salaries from arrested accounts - Ministry of Justice

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Enterprises to be able to pay salaries from arrested accounts - Ministry of Justice

Правительство предоставило возможность предприятиям выплачивать заработную плату с заблокированных банковских счетов, сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Соответствующее распоряжение Кабмина №212 от 11 марта опубликовано на его сайте в субботу.

Согласно ему, юридическим лицам - должникам на период действия военного положения разрешается совершать расходные операции со счетов, средства на которых арестованы органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями, выплачивать заработную плату в размере не более пяти минимальных ежемесячная заработная плата на одного работника.

Кроме того, документ позволяет уплачивать с этих счетов налоги, сборы и единый взнос на обязательное государственное социальное страхование.

"Проверка соблюдения требований настоящего приказа при осуществлении платежей возлагается на должностных лиц юридического лица - должника. Настоящий приказ действует до прекращения или отмены военного положения", - говорится в документе.

Tags: #salary #arrest
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