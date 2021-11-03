Денісова закликала керівництво Грузії надати Саакашвілі можливість отримати професійну медичну підтримку в лікувальному закладі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала керівництво Грузії невідкладно відреагувати на погіршення стану здоров'я громадянина України, екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі й надати йому можливість отримати професійну медичну підтримку в лікувальному закладі.

"Закликаю керівництво Грузії невідкладно відреагувати на погіршення стану здоров’я Міхеіла Саакашвілі та надати йому можливість отримати професійну медичну підтримку в лікувальному закладі. Вкотре наголошую, що ненадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - написала Денісова у Facebook у середу.

Також вона закликала іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Республіки Грузія, що порушують права громадянина України Міхеіла Саакашвілі, й вимагати від грузинської влади відновити його права на надання медичної допомоги. Денісова повідомила, що зустрілася з матір'ю Саакашвілі Гіулі Аласанією, а також із його українським адвокатом Євгеном Грушовцем і народним депутатом України Єлизаветою Ясько.

"Пані Аласанія занепокоєна станом здоров’я сина, який на сьогодні голодує 34-й день поспіль і втратив 20 кілограмів ваги. Мати побоюється, що тривале голодування може призвести до незворотних наслідків для життя та здоров’я Міхеіла. Стрибки тиску, зміна пульсу не дозволяли провести аналізи для визначення об’єктивного стану здоров’я Міхеіла. Нарешті сьогодні було зроблено всі можливі тести, на результати яких ми очікуємо", - пояснила Денісова.