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14:12 20.09.2019

Контракт с "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину возможен только на рыночных условиях – Оржель

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Контракт с "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину возможен только на рыночных условиях – Оржель

Контракт с российским "Газпромом" на прямые поставки газа в Украины возможен лишь на рыночных условиях, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке, и мы пришли к согласию, что дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках консультаций должно основываться на рыночных условиях. То есть, цена должна быть действительно рыночная, исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке, напрямую логично связана", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу, комментируя итоги состоявшихся днем ранее трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Tags: #оржель #газ #газпром
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