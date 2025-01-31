Ribas Hotels Group надасть можливість військовим ЗСУ відпочити та відновитись – Меморандум

Командування Сухопутних військ ЗСУ та мережа готелів Ribas Hotels Group підписали Меморандум про соціальну підтримку та реабілітацію військовослужбовців і їхніх сімей, повідомила пресслужба Сухопутних військ.

"Сьогодні відбулася урочиста церемонія, на якій були визначені рамки співпраці у сфері соціальних і благодійних заходів. Основна мета – оздоровлення, відпочинок та психоемоційне відновлення військовослужбовців, які постраждали під час виконання своїх обов’язків", - йдеться в повідомленні пресслужби у телеграм у п'ятницю.

"Військовослужбовці отримають можливість відпочити в комфортних умовах мережі готелів Ribas Hotels Group", – зазначили в командуванні. Повідомляється, що меморандум включає організацію соціальних та культурних заходів; благодійних акцій; програм для психоемоційного розвантаження.