New tax system to start working this week - Shmyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что новая налоговая система заработает уже на этой неделе.

"В тесном сотрудничестве с президентом, народными депутатами мы полностью реформируем экономическую модель Украины... В течение нескольких часов после вступления законов в силу Кабинет Министров примет все необходимые подзаконные акты, чтобы новый налог система работает на этой неделе", - сказал Шмыгаль в своем выступлении во вторник днем.

Так, среди изменений, принятых Верховной Радой во время военного положения для среднего и крупного бизнеса, будет значительно расширена возможность использования опции единого налога.

В частности, предприятия с оборотом до 10 млрд грн смогут перейти на уплату единого социального налога, а также будут сняты все остальные ограничения по численности работников и видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса). .

Вместо НДС и налога на прибыль предприниматели будут платить всего 2% от своего оборота.

Законопроект также содержит множество других положительных нововведений, в том числе: индивидуальные предприниматели 1-й и 2-й групп будут платить единый налог на добровольной основе, а также индивидуальные предприниматели не будут платить единый социальный налог за своих мобилизованных работников, а также за В период военного положения индивидуальные предприниматели не будут платить единый социальный налог, если они не получают доходов.

Кроме того, поправки предусматривают, что: санкции за нарушение кассового законодательства не будут применяться до окончания действия военного положения; с 24 февраля до конца года плательщики, на территории которых ведутся боевые действия, освобождаются от платы за землю; НДС не будет уплачиваться за товары, уничтоженные во время войны, а также за товары, переданные для нужд обороны; будет отменен акциз на топливо, а ставка НДС по этим статьям снижена с 20% до 7%.

По словам премьер-министра, сегодня правительство примет решение о запрете проверок предприятий, кроме тех, которые связаны с безопасностью и здоровьем граждан.