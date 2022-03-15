Economy

20:38 15.03.2022

New tax system to start working this week - Shmyhal

2 min read
New tax system to start working this week - Shmyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что новая налоговая система заработает уже на этой неделе.

"В тесном сотрудничестве с президентом, народными депутатами мы полностью реформируем экономическую модель Украины... В течение нескольких часов после вступления законов в силу Кабинет Министров примет все необходимые подзаконные акты, чтобы новый налог система работает на этой неделе", - сказал Шмыгаль в своем выступлении во вторник днем.

Так, среди изменений, принятых Верховной Радой во время военного положения для среднего и крупного бизнеса, будет значительно расширена возможность использования опции единого налога.

В частности, предприятия с оборотом до 10 млрд грн смогут перейти на уплату единого социального налога, а также будут сняты все остальные ограничения по численности работников и видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса). .

Вместо НДС и налога на прибыль предприниматели будут платить всего 2% от своего оборота.

Законопроект также содержит множество других положительных нововведений, в том числе: индивидуальные предприниматели 1-й и 2-й групп будут платить единый налог на добровольной основе, а также индивидуальные предприниматели не будут платить единый социальный налог за своих мобилизованных работников, а также за В период военного положения индивидуальные предприниматели не будут платить единый социальный налог, если они не получают доходов.

Кроме того, поправки предусматривают, что: санкции за нарушение кассового законодательства не будут применяться до окончания действия военного положения; с 24 февраля до конца года плательщики, на территории которых ведутся боевые действия, освобождаются от платы за землю; НДС не будет уплачиваться за товары, уничтоженные во время войны, а также за товары, переданные для нужд обороны; будет отменен акциз на топливо, а ставка НДС по этим статьям снижена с 20% до 7%.

По словам премьер-министра, сегодня правительство примет решение о запрете проверок предприятий, кроме тех, которые связаны с безопасностью и здоровьем граждан.

"При этом будут отменены требования по получению разрешительных документов для значительной части предпринимательской деятельности", - сказал премьер.

Tags: #tax #prime
Загрузка...

MORE ABOUT

18:07 13.03.2022
Ukraine's results at Beijing Paralympics show that Ukrainians are invincible - Shmyhal

Ukraine's results at Beijing Paralympics show that Ukrainians are invincible - Shmyhal

12:47 10.02.2022
Rada propose to tie gas production royalty to selling price

Rada propose to tie gas production royalty to selling price

15:23 14.12.2021
Limits on tax breaks in mining towns to prevent them from being turned into internal offshores – Hetmantsev

Limits on tax breaks in mining towns to prevent them from being turned into internal offshores – Hetmantsev

14:07 01.09.2021
Group of MPs proposes to exempt supplies of Ukrainian-language audiobooks from VAT – bill

Group of MPs proposes to exempt supplies of Ukrainian-language audiobooks from VAT – bill

11:32 15.06.2021
Rada adopts law with amendments to Tax Code on tax amnesty - 243 votes

Rada adopts law with amendments to Tax Code on tax amnesty - 243 votes

16:59 05.06.2021
Ukrainian version of 'Google tax' may cause significant inconvenience for consumers of SMEs – ULIE

Ukrainian version of 'Google tax' may cause significant inconvenience for consumers of SMEs – ULIE

14:53 03.06.2021
Rada passes at final reading so-called 'Google tax' bill

Rada passes at final reading so-called 'Google tax' bill

17:56 30.03.2021
Ministry of Finance announces bill aimed at combating tax evasion

Ministry of Finance announces bill aimed at combating tax evasion

18:41 21.12.2020
Zelensky signs law on govt support for culture, tourism, creative industries

Zelensky signs law on govt support for culture, tourism, creative industries

11:48 19.12.2020
Head of Tax Agency assures of full VAT refund on applications in December

Head of Tax Agency assures of full VAT refund on applications in December

Завантаження...
AD

HOT NEWS

Zelensky announces tax reform: 2% of turnover, simplified accounting, voluntary single tax, no checks

IMF estimates Ukraine's financial gap in 2022 from $4.8 bln to $7.4 bln

Net sale by NBU this week amounts to $266.2 mln and EUR74.4 mln

Almost 1 mln users cut off from electricity supply amid war in Ukraine, work of energy system stable – Energy Ministry

Business in Ukraine exempt from number of taxes for duration of martial law and year after it - Zelensky

LATEST

Rada adopts bill on increasing royalty for gas production

About 1,000 investors invest UAH 100 mln in war bonds through ICU Trade

Rada supports creation of backup copies of public information resources

IAEA informs on resumption of power supply to Chornobyl NPP

Microsoft provides free licenses for cloud products for educational institutions in Ukraine

Some UAH 11.75 bln transferred to NBU account to support AFU

IMF expects Ukraine's public debt to grow from 50% of GDP to 60% of GDP in 2022

Zelensky announces tax reform: 2% of turnover, simplified accounting, voluntary single tax, no checks

Pfizer to continue humanitarian supplies of medicines to Russia, all profits of Russian branch to be directed to humanitarian aid to Ukraine

IMF estimates Ukraine's financial gap in 2022 from $4.8 bln to $7.4 bln

AD
Interfax-Ukraine
AD
AD
Завантаження...
AD