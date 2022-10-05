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10:41 05.10.2022

Україна винесе на Генасамблею ООН питання щодо виплати Росією репарацій - Зеленський

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Україна винесе на Генасамблею ООН питання щодо виплати Росією репарацій - Зеленський

Україна у жовтні представить в ООН проєкт резолюції Генасамблеї щодо виплати Росією репарацій за розв'язану війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок перед учасниками публічних дебатів "Війна і закон", які відбуваються у рамках заходу "Ніч права", ініційованого головою Конституційної Ради Франції Лораном Фабіусом.

"У жовтні ми пропонуємо всім, хто цінує міжнародне право, підтримати на засіданні Генеральної асамблеї ООН фундаментальну резолюцію. Резолюцію, що підтвердить міжнародно-правове зобов’язання Росії з виплати репарацій за цю війну і визнає необхідність компенсаційного механізму, через який таке зобов’язання може бути реалізоване", - сказав президент.

"Агресор повинен повною мірою заплатити за розв'язані ним жорстокість і руйнування", - сказав Зеленський, додавши: "У випадку з Росією це непросто, але цілком реально".

 

Tags: #репарації #зеленський

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