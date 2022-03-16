Poland's Defense Minister presents NATO with project for peacekeeping mission in Ukraine

Министр обороны Польши Мариуш Блащак представил проект создания миротворческой миссии в Украине на встрече министров обороны стран НАТО, сообщает пресс-служба польского правительства.

«Мы обсудили шаги, которые необходимо предпринять, чтобы остановить российское вторжение. Я со своей стороны представил проект, о котором вчера в ходе своего визита в Киев говорил вице-премьер Ярослав Качиньский. Я представил этот проект союзникам, чтобы они рассмотрели вопрос о том, можно ли и как формировать миротворческую миссию в Украине.Напомню,что такая миссия проводится в Косово.Конечно это не просто,этот вопрос будет обсуждаться,но он выложен на за столом", - сказал он по итогам встречи в среду.

Он подчеркнул, что в НАТО существует единство в оценке российской агрессии против Украины.

"Это единство относится и к оценке того, что Беларусь принимает участие в этой агрессии, позволяя обстреливать украинские города со своей территории. Сегодня мы могли слышать, что НАТО говорит в один голос, когда речь идет о поддержке Украины", - добавил министр.

Блащак заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину перед лицом российской агрессии.

"Наша позиция известна и однозначна. Украину надо поддерживать, потому что она наш сосед. В двадцати километрах от польской границы бомбы упали на учебный центр в Яворове. В воскресенье я говорил об этом во время своего выступления, так что у нас война на границах Польши. Наша задача — поддержать соседей, пострадавших от российской агрессии. Санкции против России должны быть максимально жесткими», — сказал он.