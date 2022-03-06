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19:46 06.03.2022

UN Secretary General calls for pause in hostilities in Ukraine to evacuate population

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UN Secretary General calls for pause in hostilities in Ukraine to evacuate population

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал приостановить боевые действия в Украине, чтобы обеспечить безопасный проезд мирных жителей из Мариуполя, Харькова и Сум, а также всех других мест, охваченных конфликтом.

В воскресенье в Twitter он сказал, что такая пауза также обеспечит доставку жизненно важных гуманитарных грузов для тех, кто остается.

По данным ООН, потери среди гражданского населения с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, по 5 марта включительно составили 1123 мирных жителя, в том числе 364 погибших, в том числе 25 детей.

«Абсолютно необходимо установить паузу в боевых действиях на Украине, чтобы обеспечить безопасный проезд мирных жителей из Мариуполя, Харькова и Сум, а также всех других мест, охваченных конфликтом, и обеспечить доставку жизненно необходимых гуманитарных грузов. для тех, кто остался», — говорится в сообщении офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.

Кроме того, развязанная Россией война привела к тому, что количество беженцев из Украины превысило 1,5 млн человек, заявили в воскресенье в ООН.

Tags: #un #appeal
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Interfax-Ukraine
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