Отключение России от SWIFT – это конкретная цена за вторжение в Украину, заявил Зеленский

Отключение России от SWIFT – это конкретная цена за вторжение в Украину, заявил Зеленский

Киев. 26 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Отключение России от международной межбанковской сети SWIFT является конкретной ценой за вторжение в Украину, заявил президент Владимир Зеленский.

"Наши дипломаты боролись круглосуточно и вдохновенно, чтобы все страны Европы согласовали сильное и справедливое решение отключить Россию от международной межбанковской сети. Есть и эта победа. Это миллиарды и миллиарды убытков для России – конкретная цена за это подлое вторжение в наше государство", – заявил Зеленский в субботу в вечернем видеообращении о ситуации в стране.