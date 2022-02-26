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19:52 26.02.2022

Отключение России от SWIFT – это конкретная цена за вторжение в Украину, заявил Зеленский

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Отключение России от SWIFT – это конкретная цена за вторжение в Украину, заявил Зеленский

Отключение России от SWIFT – это конкретная цена за вторжение в Украину, заявил Зеленский

Киев. 26 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Отключение России от международной межбанковской сети SWIFT является конкретной ценой за вторжение в Украину, заявил президент Владимир Зеленский.

"Наши дипломаты боролись круглосуточно и вдохновенно, чтобы все страны Европы согласовали сильное и справедливое решение отключить Россию от международной межбанковской сети. Есть и эта победа. Это миллиарды и миллиарды убытков для России – конкретная цена за это подлое вторжение в наше государство", – заявил Зеленский в субботу в вечернем видеообращении о ситуации в стране.

Tags: #россия #зеленский #swift
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Interfax-Ukraine
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