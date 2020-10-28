Судді КС ухвалили рішення про неконституційність антикорупційної реформи у власних інтересах, заявляють у НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного Суду, Ірини Завгородньої та Сергія Головатого, які в середу голосували за визнання відповідної статті 366-1 Кримінального кодексу України неконституційною.

"Це свідчить про наявність у Ірини Завгородньої та Сергія Головатого конфлікту інтересів під час участі в ухваленні рішення. Закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов", - йдеться на сайті НАЗК.

Зокрема, в декларації Головатого за 2019 рік виявлено 3,6 млн грн недостовірних відомостей, у декларації Завгородньої за 2018 рік - на 615 тис. грн, у декларації за 2019 рік - на 754 тис. грн.

"Розгляд цими суддями справи ставить під питання об'єктивність рішення Конституційного Суду. І це в той час, коли мова йде про справу, від якої залежить майбутнє України, її сприйняття на міжнародному рівні, доступ українців до правди про життя посадовців", - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

В агентстві зазначають, що ще раніше під час перевірки щорічних декларацій судді КС Володимира Мойсика встановили ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України - використання завідомо підробленого документа. Раніше НАЗК також склало адміністративні протоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суддями КС Володимиром Мойсиком та Ігорем Сліденком.

"Після оприлюднення рішення ми продовжимо інформувати суспільство про подальші результати роботи в напрямі розвитку вказаних практик", - йдеться в повідомленні.

Раніше екс-нардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив, що на закритому засіданні у вівторок КС проголосував за скасування ст. 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції. Джерело в суді повідомило, що КС на закритому засіданні ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів про відповідність Основному закону низки положень антикорупційного законодавства і визнав неконституційними окремі його положення.

Подання 47 народних депутатів фракції "ОПЗЖ" від 4 серпня щодо конституційності окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та інших, пов'язаних із ними законів України, що зачіпають права та свободи громадян (щодо декларування доходів, моніторингу способу життя, законності отримання активів), викладено на 79 сторінках.