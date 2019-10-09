Труба не бачить у президентському законопроекті позицій із надмірного посилення повноважень директора ДБР

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба не бачить якогось надмірного збільшення ролі директора ДБР у запропонованих президентом України Володимиром Зеленським змінах до закону про бюро.

"А в чому посилення ролі директора Державного бюро розслідувань? Я наголошую, що ви не назвете жодного факту, де посилюється роль директора ДБР порівняно з керівниками інших правоохоронних органів", - сказав він на брифінгу в середу.

Труба вважає, що, навпаки, роль директора ДБР приводиться в той "стан повноважень, які повинен мати керівник, щоб відповідати за свої повноваження, завдання і, найголовніше, за діяльність правоохоронного органу".

Труба вважає, що керівник повинен мати право притягувати до дисциплінарної відповідальності співробітників свого відомства за результатами висновків дисциплінарної комісії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський пропонує процедуру призначення директора ДБР президентом за поданням конкурсної комісії без подання прем'єр-міністра України, а також пропонує посилити повноваження директора бюро.

"Директора Державного бюро розслідувань призначає на посаду президент України за поданням комісії з проведення конкурсу на посаду директора Державного бюро розслідувань", - йдеться в законопроекті президента №2116 про внесення змін до закону про ДБР, зареєстрованому в парламенті 10 вересня.

У чинному законі директора ДБР призначає на посаду президент за поданням прем'єр-міністра України відповідно до подання конкурсної комісії. Крім того, забезпечення роботи конкурсної комісії тепер організовуватиме центральний апарат ДБР, а не секретаріат Кабінету Міністрів України.

Президент пропонує, щоб директор ДБР сам призначав і звільняв свого першого заступника та заступників, визначав їхні обов'язки, вирішував питання про застосування відповідно до рішення дисциплінарної комісії ДБР дисциплінарних стягнень до працівників бюро, затверджував організаційну структуру бюро вже без узгодження з Кабінетом Міністрів.