Interfax-Ukraine
Facts
20:44 01.09.2025

У Польщі розпочалися натовські навчання Iron Defender

1 min read
У Польщі розпочалися натовські навчання Iron Defender

Міноборони Польщі в понеділок повідомило про офіційний початок навчань Iron Defender ("Залізний захисник", пол. - Żelazny Obrońca) за участю союзників по НАТО.

"Польська армія розпочала передислокацію особового складу і техніки в рамках навчань Iron Defender 25 . Це одне з найважливіших і найбільших запланованих військових навчань цього року. На полігонах по всій Польщі, а також у повітряному та кіберпросторі, близько 30 тис. військовослужбовців з Польщі та країн-союзників відпрацьовуватимуть оборонні дії, включаючи застосування нових бойових систем і сучасної військової техніки", - йдеться в повідомленні.

"IronDefender - це перевірка взаємодії та бойової ефективності, а також демонстрація трансформації Війська Польського", - додали в Міноборони.

Раніше міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомляв, що основним майданчиком цих навчань стане полігон поблизу кордону з Калінінградською областю РФ. Також серед великих майданчиків майбутніх навчань називалися Устка (Центральний полігон польських ВПС на узбережжі Балтики) і Нова-Демба (полігон на південному сході Польщі, поблизу кордону з Україною).

У маневрах заплановано участь близько 30 тис. військовослужбовців Польщі та країн НАТО, включаючи США, Швецію та Норвегію. Косіняк-Камиш зазначав, що ці навчання "стануть відповіддю на найбільші в цьому році навчання Збройних сил РФ та Білорусі "Захід-2025" (пройдуть на території Білорусі з 12 по 16 вересня).

Tags: #нато #навчання #міноборони

HOT NEWS

Cabinet delegates reps to Board of Directors of U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund

Zelenskyy instructs Umerov to coordinate officials and energy companies to purchase additional air defense systems

Suspect in Parubiy murder was instructed, accomplices unknown – Nebytov

Emergency NATO-Ukraine Council meeting set for Brussels over recent Russian attacks – Sybiha

Occupiers seize Komyshuvakha in Donetsk region near Zaporizhia and Dnipropetrovsk borders – DeepState

LATEST

Memory of Parubiy being honored in Kyiv downtown

At extraordinary meeting of Ukraine-NATO Council, allies assure Kyiv of support in countering Russian terrorism – MFA

Fico announces meeting with Zelenskyy on Friday – media

Zelenskyy: I hope IOC will maintain principled position regarding Russia and Belarus

Macron on Coalition of the Willing meeting: We’ll also review Russia’s stance, which continues to reject peace

Absence of mention of Russia's war against Ukraine in SCO summit declaration says of failure of Moscow's diplomatic efforts

Defense forces liberate village of Novo-Ekonomichne in Donetsk region

Demining units of Defense Ministry demine 5,700 hectares of agricultural land in Aug

SBU reports suspicion against Kadyrov for ordering use of Ukrainian POWs as ‘human shield’

Cabinet allocates UAH 34 mln for water supply for Mykolaiv region

AD
AD