У Польщі розпочалися натовські навчання Iron Defender

Міноборони Польщі в понеділок повідомило про офіційний початок навчань Iron Defender ("Залізний захисник", пол. - Żelazny Obrońca) за участю союзників по НАТО.

"Польська армія розпочала передислокацію особового складу і техніки в рамках навчань Iron Defender 25 . Це одне з найважливіших і найбільших запланованих військових навчань цього року. На полігонах по всій Польщі, а також у повітряному та кіберпросторі, близько 30 тис. військовослужбовців з Польщі та країн-союзників відпрацьовуватимуть оборонні дії, включаючи застосування нових бойових систем і сучасної військової техніки", - йдеться в повідомленні.

"IronDefender - це перевірка взаємодії та бойової ефективності, а також демонстрація трансформації Війська Польського", - додали в Міноборони.

Раніше міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомляв, що основним майданчиком цих навчань стане полігон поблизу кордону з Калінінградською областю РФ. Також серед великих майданчиків майбутніх навчань називалися Устка (Центральний полігон польських ВПС на узбережжі Балтики) і Нова-Демба (полігон на південному сході Польщі, поблизу кордону з Україною).

У маневрах заплановано участь близько 30 тис. військовослужбовців Польщі та країн НАТО, включаючи США, Швецію та Норвегію. Косіняк-Камиш зазначав, що ці навчання "стануть відповіддю на найбільші в цьому році навчання Збройних сил РФ та Білорусі "Захід-2025" (пройдуть на території Білорусі з 12 по 16 вересня).