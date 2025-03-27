Генштаб ЗСУ спростовує нову фейкову заяву Москви про удари БпЛА по енергооб’єктах у Курській і Брянській областях

Генштаб ЗСУ спростовує нову заяву Москви і підкреслює, що "військове відомство країни-агресора продовжує штампувати фейки, з метою безпідставних звинувачень України та затягування війни".

"Чергова заява міністерства оборони рф (про нібито порушення Україною умов припинення ураження енергетичних обʼєктів) не відповідає дійсності. Так само, як і вчорашня подібна заява. 25-27 березня Сили оборони України не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах рф у Курській і Брянській областях росії, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами українського Криму", - йдеться у заяві Генштабу у телеграмі у четвер.