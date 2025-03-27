Interfax-Ukraine

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16:51 27.03.2025

Генштаб ЗСУ спростовує нову фейкову заяву Москви про удари БпЛА по енергооб’єктах у Курській і Брянській областях

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Генштаб ЗСУ спростовує нову фейкову заяву Москви про удари БпЛА по енергооб’єктах у Курській і Брянській областях

Генштаб ЗСУ спростовує нову заяву Москви і підкреслює, що "військове відомство країни-агресора продовжує штампувати фейки, з метою безпідставних звинувачень України та затягування війни".

"Чергова заява міністерства оборони рф (про нібито порушення Україною умов припинення ураження енергетичних обʼєктів) не відповідає дійсності. Так само, як і вчорашня подібна заява. 25-27 березня Сили оборони України не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах рф у Курській і Брянській областях росії, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами українського Криму", - йдеться у заяві Генштабу у телеграмі у четвер.

Tags: #генштаб_зсу #спростування

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