Wizz Аir відкриває з вересня рейси зі Львова та Києва в Пардубиці, з березня 2021 року - з Одеси до Мілана, Болоньї та Рима

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголошує про відкриття п'яти нових маршрутів з України.

Як повідомила прес-служба компанії у вівторок, зокрема, з 1 вересня 2020 року планується запустити рейси зі Львова та Києва в Пардубиці (Чехія), а з березня 2021 року - з Одеси до Мілана (Мальпенса), Рима (обидва - з 29 березня) і Болоньї (з 30 березня).

Вартість квитка без багажу стартує від 579 грн.

Як повідомлялося, Wizz Air у серпні 2020 року має намір запустити рейс із Дортмунда (Німеччина) в Запоріжжя, що пов'язано з відкриттям бази авіаперевізника в Дортмунді.