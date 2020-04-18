Economy

11:15 18.04.2020

В Винницкой области зарегистрированы 97 случаев заражения COVID-19 среди медиков

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В Винницкой области зарегистрированы 97 случаев заражения COVID-19 среди медиков

В Винницкой области зарегистрированы 97 случаев заражения COVID-19 среди медицинских рабюолтников, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"В Винницкой области зарегистрированы 97 случаев заражения COVID-19 среди медиков, эти 97 случаев зарегистрированы в 22 лечебных учреждениях. Больше всего в Калиновской центральной районной больнице, которая определена как опорная для COVID-19", - сказал он брифинге в субботу.

Степанов сообщил, что в четверг в области работала комиссия Минздрава во главе с заместителем министра Ириной Микичак.

"Минздрав исследует каждый случай заболевания COVID-19 среди медиков, решает проблему обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты (СИЗ), респираторами, костюмами биозащиты. Мы анализируем каждый случай заболевания медработника, устанавливаем всю эпидцепочку", - сказал он.

Степанов сообщил, что в настоящее время медики Калиновской ЦРБ имеют 10-дневный запас СИЗ.

"Проблема обеспечения СИЗ стоит по всей стране. На начало эпидемии Украина вообще не была обеспечена специфическими СИЗ, которые должны отвечать определенным стандартам. Костюмы биозащиты, которые должны отвечать этим стандартам, в Украине просто не производятся, основным производителем является Китай", - сказал министр.

Tags: #винницкая_область #степанов #коронавирус
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Interfax-Ukraine
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