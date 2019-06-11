Economy

09:26 11.06.2019

Авария вертолета на Манхэттене не была терактом

1 min read

Высокопоставленный представитель Федерального агентства авиации США в понедельник в беседе с журналистами исключил возможность того, что происшествие с вертолетом на Манхэттене могло иметь террористическую подоплеку.

По его словам, свидетельств этому нет.

Ранее в понедельник спасательная служба Нью-Йорка сообщила о том, что в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадку на вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building - здания в нью-йоркском районе Манхэттен.

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить.

Из здания была проведена эвакуация.

Спасатели сообщили, что пилот вертолета погиб.

На месте происшествия работают сто команд медиков, спасателей, а также полиция.

Tags: #сша #манхэттен #авария #вертолет
Загрузка...

MORE ABOUT

08:09 15.09.2018
Парубій і Волкер обговорили інформаційні та кіберзагрози виборів з боку Росії

Парубій і Волкер обговорили інформаційні та кіберзагрози виборів з боку Росії

23:09 31.07.2018
Manafort loses appeal seeking to be freed ahead of D.C. trial

Manafort loses appeal seeking to be freed ahead of D.C. trial

09:47 03.03.2018
State Dept calls on Gazprom to resume gas supplies through Ukraine

State Dept calls on Gazprom to resume gas supplies through Ukraine

09:56 23.10.2017
США впервые за 26 лет приводят в боевую готовность бомбардировщики B-52

США впервые за 26 лет приводят в боевую готовность бомбардировщики B-52

Завантаження...
AD

HOT NEWS

Ukraine preparing euro-denominated seven-year eurobonds, to start road show on June 10 – source

Naftogaz ready to negotiate with Gazprom only in trilateral format

Naftogaz considers Gazprom's discounts fanciful, urges to implement current contract, court awards

Gazprom ready to start supplying gas to Ukraine for 25% less than cost of reverse supplies

Naftogaz asking govt to postpone payment of dividends, help to attract loans for pumping gas into UGS facilities

LATEST

Ukraine preparing euro-denominated seven-year eurobonds, to start road show on June 10 – source

Energy minister advocates holding of extraordinary Rada session to discuss feed-in tariff for prosumers

EBRD organizes syndicated loan of EUR116 mln for building new plant Kronospan UA

Naftogaz ready to negotiate with Gazprom only in trilateral format

Naftogaz considers Gazprom's discounts fanciful, urges to implement current contract, court awards

Ukrainians sell more currency than buy in May

ICU predicts slow in Ukraine's economic growth to 2.3% in 2019

Gazprom ready to start supplying gas to Ukraine for 25% less than cost of reverse supplies

Ukraine to try to more actively place long-term amortized bonds

DTEK seeks to build two wind farms with total capacity of 565 MW in Mykolaiv region

AD
Interfax-Ukraine
AD
AD
Завантаження...
AD