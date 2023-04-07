Окупанти створюють спецпідрозділи розміром із роту для участі в міських боях - ISW

Російське військове командування створює спеціалізовані підрозділи розміром із роту в складі ключових фронтових з'єднань, що беруть участь у міських боях, щоб посилити боєздатність більшості російських підрозділів, яка знизилася, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 6 квітня.

"Роти "Шторм Z" призначені для ведення бойових дій у міських умовах або в складних географічних районах із метою захоплення важливих і стратегічних об'єктів, як-от опорні пункти, командні пункти і вузли зв'язку... Особовий склад цих рот проходить 10-15-денну перепідготовку, що є напрочуд коротким терміном для адекватної підготовки особового складу (навіть резервістів із деяким досвідом) до виконання складних бойових завдань та створення згуртованості підрозділу", - ідеться в повідомленні.

За даними аналітиків, такі роти, ймовірно, буде насамперед розгорнуто вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк, де підрозділи окупантів беруть активну участь у стабільно безуспішних наступальних операціях. "Малоймовірно, що використання цих формувань дасть російським силам на цій ділянці фронту значну перевагу в наступі", - зазначають в ISW.

Повідомляється, що в четвер окупанти провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях, продовжували наземні атаки в Бахмуті Донецької області та навколо нього, а також уздовж лінії Авдіївка-Донецьк. "Українські офіційні особи повідомили, що російським силам вдається підтримувати відповідний темп артилерійського вогню на пріоритетних ділянках фронту за рахунок інших секторів", - повідомляють аналітики.

У ISW також повідомляють, що окупанти, можливо, вивели техніку з півострова Крим для передислокації в інші місця на півдні України, побоюючись українського контрнаступу.